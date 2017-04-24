События

12:05 24.04.2017

В харьковском кафе неизвестный из травматического оружия ранил посетителя – полиция

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из кафе Шевченковского района г.Харьков, в результате происшествия один посетитель получил непроникающее ранение грудной клетки.

Как сообщает в понедельник полиция Харьковской области на странице в соцсети Фейсбук, информация о том, что в одном из кафе на проспекте Людвига Свободы в г.Харьков неизвестный открыл стрельбу, поступило в полицию около 00:10 понедельника, 24 апреля.

Следственно-оперативная группа на месте инцидента опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия.

В результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранение грудной клетки.

"В настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей", - сказано в сообщении.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия.

Продолжаются мероприятия для установления личности и местонахождении правонарушителя.

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