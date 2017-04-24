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12:00 24.04.2017

Гройсман ознакомился с работой открывшегося в Харькове центра предоставления админ- и соцуслуг

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе визита в Харьков ознакомился с первым днем работы Центра предоставления административных и социальных услуг Шевченковского района города.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", премьер в сопровождении министра социальной политики Украины Андрея Ревы, народных депутатов прошел по центру, пообщался с сотрудниками и посетителями.

Ожидается, что в ходе визита в город В.Гройсман ознакомится с первым днем работы аналогичного центра в Киевском районе Харькова, примет участие в заседании Ассоциации городов Украины и посетит Институт протезирования.

Как сообщила журналистам директор департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета Виктория Китайгородская, центр работает по принципу "прозрачного офиса" и предоставляет 236 видов услуг.

"Из них 154 - административные услуги, 65 - услуги управления труда и соцзащиты и 17 - услуги Пенсионного фонда", - сказала В.Китайгородская.

По ее словам, среди административных услуг, которые можно получить в центре - оформление паспорта гражданина Украины в виде ID-карты и биометрического загранпаспорта.

Она подчеркнула также, что административные услуги предоставляются по принципу экстерриториальности (т.е. независимо от места регистрации человека).

По словам В.Китайгородской, в течение ближайших лет аналогичные центры планируется открыть во всех районах города. Кроме того, к осени предполагается открыть региональный центр предоставления услуг, который будет работать по принципу прозрачного офиса, и будет обслуживать как жителей города, так и области.

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