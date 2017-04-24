СБУ задержала на Закарпатье двух пограничников за содействие контрабанде сигарет в Европу

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасности Госпогранслужбы задержали в Закарпатской области двух пограничников, которые способствовали контрабанде сигарет в Европу.

"Правоохранители установили, что один из руководителей отдела пограничной службы Мукачевского отряда и один из начальников оперативно-розыскного отдела Западного управления Госпогранслужбы "помогали" местным жителям перевозить сигареты вне пунктов пропуска. Злоумышленники установили таксу в $50-70 за каждый ящик с сигаретами", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения пограничниками взяток от контрабандистов и задержали их на рабочих местах. Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.