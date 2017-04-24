События

11:37 24.04.2017

В Киеве с могилы Леси Украинки украли бронзовые элементы

На Байковом кладбище в Киеве неизвестные разграбили могилу украинской поэтессы Леси Украинки, сообщает проект "Вартові.Еспресо".

"Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в заметке.

Могила Л.Украинки - памятник истории национального значения, установлен в 1913 году, расположен в Киеве на Байковом кладбище (старом), участка № 3. В 1939г на могиле установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич.

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