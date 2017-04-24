События

10:38 24.04.2017

Водитель автобуса пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта весом 8 кг

В пункте пропуска "Краковец - Корчова" на украинско-польской границе украинские пограничники обнаружили у водителя туристического автобуса часть бивня мамонта весом 8 кг стоимостью на черном рынке около 3-3,4 тыс. евро, сообщает Государственная пограничная служба.

"Недавно в пункт пропуска "Краковец - Корчова" прибыл туристический автобус, который направлялся в Республику Польшу. Водитель, гражданин Украины, на требование инспектора предоставил письменную декларацию, согласно которой перевозил "коллекционный предмет" весом 8 кг. Сам товар находился в коробке из-под стойки амортизатора", - сообщает Госпогранслужба в Львовской области на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник

Согласно ст. 197 Таможенного кодекса Украины на некоторые товары для пропуска необходимо свидетельство на право вывоза культурных ценностей, которого водитель не предоставил.

"Предмет изъяли и направили на экспертное исследование. Эксперты установили, что этот предмет является частью бивня мамонта, который вымер более 10 тыс. лет назад. Степень сохранности костной ткани свидетельствует, что предмет хранился в замерзшем состоянии и вероятно происходит из территории многолетней мерзлоты", - рассказали в Госпогранслужбе.

В сообщении отмечается, что бивень мамонта можно использовать для резьбы небольших скульптурных изображений. Стоимость такой кости на черном рынке может составлять около 350-400 евро за килограмм. Учитывая вес предмета - 8,5 кг, его цена на черном рынке составляет 3 - 3,4 тыс евро.

"Так гражданин пытался переместить через таможенную границу предмет без разрешительных документов, чем нарушил требования Таможенного кодекса Украины", - сообщили пограничники.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Предмет правонарушения изъят. Дело направят в суд.

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