Тело наблюдателя СММ ОБСЕ эвакуировано на подконтрольную Киеву территорию – ТВ

Тело погибшего наблюдателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ эвакуировано на подконтрольную украинскому правительству территорию в воскресенье вечером, сообщил пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Дмитрий Струтинский.

"Согласно установленным правилам и обращению представителей СММ ОБСЕ, украинской стороной СЦКК был проработан вопрос об утверждении "режима тишины" на направлении Первомайск-Молодежное-Попасная и предоставления коридора для эвакуации тела погибшего. Вчера около 22:00 тело было эвакуировано на территорию, подконтрольную Украине", - отметил он в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

По словам Д.Струтинского, расследование инцидента с подрывом патруля наблюдателей в Луганской области в пределах компетенции миссии ОБСЕ. Пока не известно, будут ли украинские правоохранители иметь доступ к следственным действиям.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

При этом ряд СМИ со ссылкой на боевиков сообщают о ранении трех работников СММ ОБСЕ. Также сообщается, что при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии.

Пришиб - село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется "ЛНР". Село расположено на правом берегу реки Северский Донец. К северу от населённого пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.