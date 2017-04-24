Экс-глава Минфина Германии ушел в комики

Бывший министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк стал артистом стендап-комедии: в сотрудничестве с профессионалом этого жанра Флорианом Шредером он отправится в турне по стране с сатирическим шоу.

Как сообщает BBC, билеты на выступления дуэта в Берлине, Гамбурге и Кельне уже полностью раскуплены.

П.Штайнбрюк, которому в январе исполнилось 70 лет, ранее возглавлял правительство земли Северный Рейн-Вестфалия, был председателем Социал-демократической партию Германии (СДПГ), а в 2013 году стал соперником Ангелы Меркель в борьбе за пост федерального канцлера.

В марте 2015 года П.Штайнбрюк присоединился к международной организации Агентство модернизации Украины, связанной с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

В 2016 году, покинув Бундестаг и правительство, П.Штайнбрюк вошел в состав совета директоров ING-DiBa AG.

В Германии П.Штайнбрюк известен провокационными поступками и высказываниями. Например, в 2007 году он с семьей демонстративно отправился отдыхать в Намибию, вместо того чтобы посетить встречу финансовой G7 в Вашингтоне.

Во время предвыборной кампании 2013 года политик внезапно отменил свое выступление в банке Sarasin & Cie. после публикации Sueddeutsche Zeitung о том, что этот банк может быть замешан в деле об уходе от налогов.

Тогда же П.Штайнбрюк жаловался, что зарплата министра финансов Германии - 250 тыс. евро в год - слишком маленькая, даже директора региональных сберегательных банков, говорил он, получают больше.

В феврале 2013 году его заявления привели к дипломатическому скандалу: комментируя итоги выборов в Италии, П.Штайнбрюк сказал, что "победили два клоуна", имея в виду Беппе Грилло (профессионального комика) и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.