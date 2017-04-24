События

08:59 24.04.2017

В понедельник боевики 3 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

С начала суток понедельника, 24 апреля, боевики совершили 3 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.

"Относительно этих суток, с ночи у нас зафиксировано три обстрела. Горячее всего было в районе Авдеевки, защитников которой противник обстреливал из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия", - заявил Я.Чепурной в эфире канала "112.Украина".

На Мариупольском (Приморском) направлении зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков: Водяное обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Широкно – из стрелкового оружия.

"Потерь в настоящее время среди личного состава ВСУ, которые выполняют задачи в районе проведения АТО, нет", - отметил Я.Чепурной.

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