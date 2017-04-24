Американские СМИ сообщили о переносе "столицы" ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор

Террористическая группировка ИГИЛ перенесла свою так называемую столицу в Сирии из Ракки в город Дейр эз-Зор, передал The Fox News со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил ИГ передвинуло так называемую столицу из Ракки", - говорится в сообщении.

Дейр эз-Зор находится в 140 км юго-восточнее Ракки.

На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовый исход из Ракки "чиновников" и "администраторов" ИГ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но правительства ИГИЛ там больше нет".

В предстоящей битве за Ракку силы США рассчитывают на помощь сирийских курдов.