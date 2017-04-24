События

08:47 24.04.2017

Обесточенными, в результате непогоды, остаются 22 населенных пункта в 2 областях - ГСЧС

По состоянию на утро понедельника, 24 апреля, обесточенными, в результате сложных погодных условий остаются 22 населенных пункта в двух областях, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, в Одесской области обесточены 16 населенных пунктов, а в Днепропетровской – шесть.

"В течение 23 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 49 населенных пунктов в трех областях, а именно: в Одесской - 38 н.п., Днепропетровской - 10 н.п., и Харьковской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18- 21 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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