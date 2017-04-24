События

06:16 24.04.2017

Боевики совершили 34 обстрела позиций сил АТО за сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое ранены – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, погиб 1 украинский военнослужащий, а 2 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов боевики обстреливали Троицкое, из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов – Авдеевку, из минометов калибра 82 мм и гранатометов – Пески, Луганское, Новоселовку Вторую, из гранатометов и пулеметов – Невельское и шахту "Бутовка", из стрелкового оружия – Зайцево, из вооружения БМП – Луганское. Кроме того, в районе Авдеевки зафиксирована активность вражеских снайперов.

"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции рядом с Тарамчуком и Марьинкой. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Станицу Луганскую – из вооружения БМП и гранатометов, Новоалександровку – из вооружения БТР и автоматических гранатометов, Валуйское – из гранатометов и стрелкового оружия.

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