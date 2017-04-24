События

06:04 24.04.2017

Факельное шествие в память жертв геноцида армян прошло в Ереване

Факельное шествие, посвященное 102-ой годовщине геноцида армян в Османской империи, прошло в воскресенье в столице Армении Ереване.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" в воскресенье, несколько тысяч человек собрались на площади Свободы в центре Еревана.

Участники акции в сопровождении полиции направились к Мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд".

Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года. Организатором акции является молодежный союз Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" и Молодежный фонд Армении.

В Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года.

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