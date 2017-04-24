События

01:01 24.04.2017

Охранник больницы в Запорожье убил пациента, пытавшегося уйти домой

В Запорожье охранник больницы убил пациента, который находился на стационарном лечении, но хотел уйти домой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, убийцей пациента, находящегося на стационарном лечении в клинической больнице Днепровского района Запорожья оказался охранник медучреждения.

Сообщение о смерти пациента 1964 года рождения "при невыясненных обстоятельствах" поступило в дежурную часть Днепровского отдела полиции Запорожья в феврале. В ходе следствия было установлено, что пострадавший скончался от телесных повреждений.

"Правоохранители установили, что с 14 февраля мужчина находился на стационарном лечении. Несколько раз пытался уйти самовольно домой, а 16 февраля во время очередной попытки покинуть медучреждение, охранник больницы в ходе схватки и попытки задержать пациента нанес ему телесные повреждения, от которых последний впоследствии скончался", - сообщили в пресс-службе полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины – "тяжкое телесное повреждение". Согласно санкции статьи, сотруднику охраны больницы 1976 г.р. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.

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