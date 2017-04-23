Глава МИД Германии не сомневается, что Макрон победит во втором туре президентских выборов

Глава МИД Германии Зигмар Гариэль в воскресенье выразил уверенность в том, что Эмманюэль Макрон одержит победу во втором туре президентских выборов во Франции.

"Конечно же, я рад... рад, что Эмманюэль Макрон станет следующим президентом Франции", - заявил он в видеоролике, опубликованном в его "Твиттере".

Как сообщалось, во второй тур президентских выборов во Франции выходят кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.