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21:49 23.04.2017

Порошенко и Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Донбассе, введение международной миротворческой миссии на Донбасс и поведение РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого стороны обсудили размещение на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН, отметили важность выполнения Россией Минских соглашений и обсудили ряд других вопросов, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН… Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности ", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, П.Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского члена СММ ОБСЕ, погибшего в результате взрыва автомобиля миссии на оккупированной территории Луганской области, и "осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ".

Стороны обсудили результаты телефонного разговора в Норманнском формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля.

" Петр Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства на основе принципа "ничего об Украине без Украины", - говорится в сообщении.

Также президент призвал к сохранению международного единства в политике санкций в отношении РФ "до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне", - сказано в сообщении.

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