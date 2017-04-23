Мин на пути следования патруля СММ ОБСЕ не должно было быть – Хуг

Мин на пути следования патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вообще не должно было быть, заявил заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в четверг, 23 апреля.

По его словам, ранее этой дорогой, находящейся в 2 км от линии столкновения, пользовались и патрули СММ и местный транспорт.

"Несмотря на это (близость к линии столкновения – ИФ) мин там не должно было быть вообще", заявил А.Хуг.

Замглавы миссии ОБСЕ напомнил, что согласно меморандуму к "Минским соглашениям" от 19 сентября 2014 года, установка минно-взрывных заграждений запрещена и предусмотрена необходимость снятия установленных ранее заграждений.

"Любой, причастный к закладке мины, в результате подрыва которой погиб и получили ранения члены патруля, должен быть привлечен к ответственности", - отметил А.Хуг.