События

20:52 23.04.2017

Макрон побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, утверждает бельгийский телеканал

По данным телеканала RTBF, победителем в первом туре президентских выборов во Франции выходит Эмманюэль Макрон.

"Все наши источники подтверждают: Эмманюэль Макрон идет впереди и выходит во второй тур. Позади него Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон, которые спорят за вторую ступеньку", - сообщил бельгийский телеканал.

По данным RTBF, Э.Макрон идет на результат 24% голосов, М.Ле Пен - 23%, Ж.-Л.Меланшон - 21% и Ф.Фийон - 17%.

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