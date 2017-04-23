Макрон побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, утверждает бельгийский телеканал

По данным телеканала RTBF, победителем в первом туре президентских выборов во Франции выходит Эмманюэль Макрон.

"Все наши источники подтверждают: Эмманюэль Макрон идет впереди и выходит во второй тур. Позади него Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон, которые спорят за вторую ступеньку", - сообщил бельгийский телеканал.

По данным RTBF, Э.Макрон идет на результат 24% голосов, М.Ле Пен - 23%, Ж.-Л.Меланшон - 21% и Ф.Фийон - 17%.