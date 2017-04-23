События

19:26 23.04.2017

В начале недели в Украине еще будет холодно, в понедельник - дожди

В ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять холодная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник по стране пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в восточной части сильные дожди, лишь в северных областях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами воздухе заморозки 0-5°, днём 8-14° тепла, на высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днём 0-5°тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 1-3°тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2º, днём 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 апреля самая высокая температура днём была 27,0 в 1950г., самая низкая ночью -2,2 в 1893г.

На 25 апреля в Украине ожидается погода без осадков. Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днём юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Ночью, кроме крайнего юга, заморозки 0-5°, днём температура воздуха 13-18° тепла.

В Киеве - без осадков, ночью заморозки 0-2º, днём температура воздуха 15-17° тепла.

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