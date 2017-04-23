События

18:47 23.04.2017

Подрыв патруля СММ ОБСЕ в ОРЛО подтверждает попытки Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей – МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают гибель и ранение сотрудников СММ ОБСЕ при подрыве автомобиля Миссии на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области как подтверждение попыток властей России и подконтрольных ей формирований запугать наблюдателей ОБСЕ.

"Рассматриваем серьезный инцидент, произошедший на территории контролируемой поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями, как подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения", - говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном в воскресенье.

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