Штаб АТО: Обвинения боевиков о причастности ВСУ к подрыву патруля ОБСЕ в ОРЛО – беспочвенная провокация

Обвинения со стороны боевиков ОРЛО в адрес Вооруженных сил Украины в якобы причастности к подрыву автомобиля СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области беспочвенны и являются провокацией с целью дискредитации Украины, заявляют в пресс-центре штаба АТО.

"Обвинения руководителей ОРДЛО касательно диверсионных действий ВСУ, в результате которых погиб представитель СММ ОБСЕ, являются безосновательными, носят провокационный характер и имеют целью дискредитацию Украины", - говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

Также в пресс-центре штаба назвали неправдивыми высказывания боевиков о том, что ВСУ якобы обстреляли район подрыва автомобиля Миссии.

"В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима "тишины". Следовательно, заявления представителей ОРЛО касательно обстрела Вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В штабе АТО напоминают гражданам Украины и представителям международных миссий о необходимости строго соблюдать правила безопасности при передвижении по временно оккупированным территориям Донбасса.

"В связи с гибелью и ранением представителей наблюдательно-мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории, штаб АТО призывает граждан и международные организации строго соблюдать меры безопасности во время передвижения по ОРДЛО", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что "наличие большого количества бесконтрольно поставленных минных полей, создает реальную угрозу для жизни и здоровья мирного населения".