События

18:22 23.04.2017

Один боец ВСУ погиб, двое ранены с начала суток в зоне АТО – штаб

Боевики продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего с начала суток погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в воскресенье вечером.

"С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины… Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

В информации отмечается, что на Донецком направлении позиции ВСУ в районе Троицкого боевики обстреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

По опорным пунктам у Авдеевки противник вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм – бил по позициям ВСУ вблизи Луганского.

"Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из минометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям близ Зайцев противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - говорится в сводке.

На Приморском направлении, по позициям ВСУ у Водяного, Гнутово и Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра были обстреляны опорные пункты украинских военных у Новозвановки. По позициям, расположенным вблизи населенного пункта Новоалександровка вели огонь из вооружения БТР и гранатометов.

ВАЖНОЕ

МИД Украины призывает РФ гарантировать безопасность и свободу передвижения СММ ОБСЕ

Подрыв патруля СММ ОБСЕ в ОРЛО подтверждает попытки Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей – МИД Украины

Безопасность и свобода передвижения сотрудников ОБСЕ на Донбассе должны соблюдаться - генсек НАТО

Гражданин Великобритании погиб, гражданка ФРГ контужена при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ в ОРЛО – А.Геращенко

Семеро полицейских отравились продуктами горения во время пожара на одесском рынке "Северный" – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине еще будет холодно, в понедельник - дожди

Глава ПА ОБСЕ также настаивает на тщательном расследовании подрыва СММ в ОРЛО и привлечении виновных к ответственности

Крымские паромы стали второй раз за день

Штаб АТО: Обвинения боевиков о причастности ВСУ к подрыву патруля ОБСЕ в ОРЛО – беспочвенная провокация

Антисемитская пропаганда пока не встречает в России должной реакции – доклад

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4606.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА