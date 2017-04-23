Один боец ВСУ погиб, двое ранены с начала суток в зоне АТО – штаб

Боевики продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего с начала суток погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в воскресенье вечером.

"С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины… Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

В информации отмечается, что на Донецком направлении позиции ВСУ в районе Троицкого боевики обстреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

По опорным пунктам у Авдеевки противник вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм – бил по позициям ВСУ вблизи Луганского.

"Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из минометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям близ Зайцев противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - говорится в сводке.

На Приморском направлении, по позициям ВСУ у Водяного, Гнутово и Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра были обстреляны опорные пункты украинских военных у Новозвановки. По позициям, расположенным вблизи населенного пункта Новоалександровка вели огонь из вооружения БТР и гранатометов.