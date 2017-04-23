События

16:51 23.04.2017

Семеро полицейских отравились продуктами горения во время пожара на одесском рынке "Северный" – полиция

В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе огнем уничтожены и повреждены 149 торговых павильонов на площади около 700кв м, жертв и пострадавших среди гражданских нет, но семеро полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии.

"Чтобы не допустить человеческих жертв и фактов мародерства, правоохранители оцепили территорию и обеспечивали общественный порядок на рынке. Когда же силами спасателей пожар был локализован, полицейские помогали владельцам павильонов, расположенных неподалеку от эпицентра возгорания, спасать имущество. Вследствие длительного пребывания на задымленной территории семеро полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь", сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области в воскресенье.

В настоящее время правоохранители продолжают нести службу на месте происшествия. Создана группа из числа работников Суворовского отдела полиции, которые обеспечивают общественный порядок на рынке и не допускают проявлений мародерства.

"Установлено, что огонь охватил территорию общей площадью около 700 квадратных метров, уничтожив и повредив 149 торговых объектов. Проверяется информация о вероятности пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Жертв нет", - отмечается в сообщении.

Материалы по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в воскресенье в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области сообщили, что во время ликвидации пожара, возникшего вечером в субботу на рынке "Северный" в Одессе, пострадало 6 человек. По данным ГСЧС, пожар на территории ООО "Рынок Северный" начался в 18.29 22 апреля, потушен - в 20.07 субботы.

Для обеспечения безопасности и правопорядка, а так же оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке "Северный" было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пересекали попытки мародерства, а так же оказывали помощь в эвакуации людей.

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