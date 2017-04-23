Один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, двое госпитализированы после подрыва машины Миссии в ОРЛО

При подрыве автомобиля СММ ОБСЕ у с.Пришыб на неподконтрольной Украине части Луганской области один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

"СММ ОБСЕ может подтвердить, что патруль, состоящий из 6 членов патруля и 2 бронемашин, был вовлечен в серьезный инцидент (1/4) … Патруль ехал в районе населенного пункта Пришыб, не контролируемого правительством (Украины – ИФ) в Луганской области. (2/4) ... В результате этого инцидента один член патруля скончался, а двое членов были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.(3/4)", - сообщает в своем аккаунте в Твиттер пресс-служба СММ ОБСЕ в воскресенье днем.

В пресс-службе заверили, что как только получат более подробную информацию, она будет опубликована на официальных страницах Миссии в социальных сетях.