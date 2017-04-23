Один боец ВСУ погиб, трое военных и гражданский были ранены за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины и еще трое получили ранения и травмы, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения и травмы", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

По данным А.Мотузяника, в Марьинке минувшим вечером боевики совершили 3 обстрела, в том числе с применением минометов и снайперского оружия. Всего выпустили 6 мин. Вследствие обстрелов получили повреждения семь домов местных жителей, один житель получил ранения.

"Сейчас его жизни ничего не угрожает - он находится в больнице города Курахово, куда он был доставлен после предоставленной оперативной медицинской помощи", - рассказал спикер Минобороны.

Еще одна провокация в Марьинском районе произошла в Тарамчуке, с применением стрелкового оружия. Остальные обстрелы на Мариупольском направлении произошли на линии Гнутово - Лебединский - Водяное - Широкино. Боевики использовали преимущественно легкое вооружение, минометы - только в Широкино. Всего на Мариупольском направлении боевики нарушили режим тишины 13 раз, дважды - из тяжелого вооружения.

По информации А.Мотузяника, на Донецком направлении боевики нарушили режим тишины 28 раз, из них 4 - с применением минометов. В Авдеевской промзоне и на соседних позициях в Каменце и "Шахта Бутовка" обстрелы продолжались практически круглосуточно. Боевики применяли преимущественно гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вечером - минометы. На рассвете на позиции "Шахта Бутовка" больше часа работал снайпер боевиков. В Донецком аэропорту боевики осуществили один обстрел с применением гранатометов вблизи Песков.

На Светлодарской дуге в Луганском днем боевики применяли вооружение БМП, вечером в субботу – выпустили 9 мин калибра 82 мм и открывали огонь из стрелкового оружия. На Горловском периметре боевики обстреливали украинские позиции из легкого вооружения в Зайцево и Верхнеторецком, в Верхнеторецком после 20.00 открыли огонь из минометов.

На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 5 раз, в том числе один раз - с применением минометов. В Станично-Луганском после полудня субботы боевики провели две краткосрочные вооруженные провокации вблизи села Валуйское, после захода солнца обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в Станице Луганской.

"В Попаснянском районе противник вечером выпустил более 15 мин по нашему опорному пункту в Катериновке, где также открыл огонь из пулемета", - добавил представитель Минобороны.