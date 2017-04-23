События

14:09 23.04.2017

Курц: подрыв патруля СММ ОБСЕ должен быть тщательно расследован, а виновные – привлечены к ответственности

В результате наезда на мину патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения, и это происшествие требует тщательного расследования с последующим наказанием виновным, заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Трагические новости из Украины:: патруль СMM наехал на мину. Один убитый член ОБСЕ, один раненный 1/3… Сердечные соболезнования семье погибшего + команде СMM. Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель вскоре поправится. 2/3", - написал С.Курц в своей странице в Твиттер в воскресенье.

По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

"Только что поговорил с Эртурулом Апаканом (глава СММ ОБСЕ – ИФ): Нужно провести тщательное расследование; Виновные будут привлечены к ответственности 3/3", - написал С.Курц.

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