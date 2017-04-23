Во время подрыва автомобиля ОБСЕ у с.Пришиб режим прекращения огня соблюдался как ВСУ, так и НВФ– украинская сторона СЦКК

В воскресенье утром, когда при осуществлении патрулирования в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, и Вооруженные силы Украины, и незаконные вооруженные формирования соблюдали режим прекращения огня, сообщают в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК.)

"Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО", - говорится в сообщении пресс-службы украинской стороны СЦКК, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук в воскресенье днем.

По данным украинской стороны СЦКК, подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел около 10.17 воскресенья в районе н.п.Пришиб.