"Серьезный инцидент" произошел на Луганщине с патрулем ОБСЕ

Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области, предварительно, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах "ЛНР".

"Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, по предварительным данным, в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие", - сказал источник.

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили, что с их патрулем в Луганской области произошел инцидент, однако ни о пострадавших, ни какие-либо подробности не сообщили.

"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент с безопасностью в Луганской области. (1/2) … Когда информация об этом инциденте станет доступной, она будет опубликована на наших каналах в социальных сетях. (2/2)", - говорится в сообщениях, обнародованных в воскресенье днем в аккаунте СММ ОБСЕ в Твиттер.

Пришиб - село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется "ЛНР". Село расположено на правом берегу реки Северский Донец. К северу от населённого пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.