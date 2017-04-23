События

12:46 23.04.2017

Порошенко по случаю Дня английского языка: Знать английский– это быть на одной волне с современным миром

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня английского языка призвал изучать его ввиду его важности для саморазвития и упрощения интеграции в мировое сообщество.

"Знать английский язык – это быть на одной волне с современным миром, владеть мощным инструментом для саморазвития и иметь доступ к уникальному пласту знаний. Learn English. Explore the world!", - говорится в сообщении, обнародованном в странице П.Порошенко в Фейсбук в воскресенье.

День английского языка - праздник, который празднуют каждый год 23 апреля. Впервые День английского языка, как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью Организации. Цель новых праздников — укрепить традиции многоязычия в мире. Организация объединенных наций выделила в календаре шесть дней — по одному на каждый из официальных языков. Датой празднования английского языка стал день рождения поэта, писателя и драматурга Уильяма Шекспира.

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