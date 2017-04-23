События

11:41 23.04.2017

Электроснабжение Авдеевки восстановлено, но по временной схеме

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) сообщает о возобновлении электроснабжения Авдеевки (Донецкой обл.) по временной схеме с применением веерных отключений.

Электроснабжение г.Авдеевка восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте МинВОТ в Твиттер в воскресенье утром.

Как сообщалось, г.Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны боевиков 21 апреля. Подача электроэнергии на Донецкую фильтровальную станцию была восстановлена 22 апреля днем.

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