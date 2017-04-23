Боец ВСУ погиб при обстреле опорного пункта у Авдеевки – штаб АТО

По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины у Авдеевки (Донецкая обл.), погиб военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На данном направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба в Фейсбук в воскресенье.

В сводке пресс-центра по состоянию на 6.00 воскресенья сообщалось о гибели бойца ВСУ, однако не говорилось, где именно это произошло.