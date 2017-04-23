Авианосная группа ВМС США и Силы самообороны Японии приступили к совместным учениям в Тихом океане
В Тихом океане стартовали совместные учения морских сил самообороны Японии с атомным авианосцем "Карл Винсон", сообщили японские СМИ со ссылкой на командование Сил самообороны.
Отмечается, что японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в западной части Тихого океана близ Филиппин.
Как сообщается, они "отработают все виды тактических действий" за "несколько дней".
После этого, как ожидается, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова.