Авианосная группа ВМС США и Силы самообороны Японии приступили к совместным учениям в Тихом океане

В Тихом океане стартовали совместные учения морских сил самообороны Японии с атомным авианосцем "Карл Винсон", сообщили японские СМИ со ссылкой на командование Сил самообороны.

Отмечается, что японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в западной части Тихого океана близ Филиппин.

Как сообщается, они "отработают все виды тактических действий" за "несколько дней".

После этого, как ожидается, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова.