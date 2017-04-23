События

09:43 23.04.2017

Во Франции начались выборы президента

Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции открылись по всей стране в воскресенье.

Как ожидается, их работа завершится в 19:00 (20:00 мск), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Публикация любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

Как сообщали власти Франции, более 50 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность в ходе первого тура.

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