События

09:25 23.04.2017

При ликвидации пожара на одесском рынке "Северный" пострадало 6 человек – ГСЧС

Во время ликвидации пожара, возникшего вечером в субботу на рынке "Северный" в Одессе, пострадало 6 человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

"В Суворовском районе г.Одесса по пр. Добровольского, 112, в 18.29 22 апреля на территории ООО "Рынок Северный" возникло возгорание торговых модулей, в результате чего пострадали 6 человек", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

По данным ГСЧС, площадь пожара составила около 700 кв.м. Огонь был потушен в 20.07.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности и правопорядка, а так же оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке "Северный" было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пересекали попытки мародерства, а так же оказывали помощь в эвакуации людей.

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