Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом – СМИ

Власти Северной Кореи предупредили Австралию о возможном ядерном ударе в случае дальнейшей поддержки Канберрой курса США относительно ядерной программы Пхеньяна, сообщил интернет-канал "Громадське".

"Если Австралия будет продолжать следовать за США, чтобы изолировать и подавить КНДР, это будет самоубийственным актом вступления в зону ядерного удара стратегических сил КНДР", – говорится в сообщении на сайте "Громадського" со ссылкой на The Guardian в воскресенье утром.

Такое заявление стало ответом на недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.

МИД Австралии выступило за сохранение санкций против КНДР, как "возможно более четкое сообщение, что ее поведение не будет допускать ядерное оружие, не является приемлемым для нашего региона".

Вместе с тем, Австралия призвала Китай усилить давление на КНДР, чтобы "искоренить ее воинственное поведение".