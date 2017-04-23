Более 70 населенных пунктов остаются без света – ГСЧС

Обесточенные неблагоприятными погодными условиями без света по состоянию на 7 часов утра воскресенья остаются 71 населенный пункт в трех областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 23 апреля остаются обесточенными 71 населенный пункт в трех областях, а именно: Одесской - 54 н.п., Днепропетровской - 16 н.п., Харьковской - 1н.п. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", – говорится в сообщении на странице ГСЧС в Фейсбук в воскресенье.

Всего в течение 22 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 158 населенных пунктов в четырех областях, а именно: в Одесской - 124 н.п., Днепропетровской - 15 н.п., Харьковской - 15 н.п. и Кировоградской - 4 н.п., которые были обесточены в течение 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач.

В ГСЧС подсчитали, что из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения и распиливания поваленных деревьев в населенных пунктах.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 3 тыс. 133 чел. и 812 ед. тех., в том числе от ГСЧС – 284 ед. тех. и 921 чел. личного состава.