События

07:49 23.04.2017

Российского военного зарезали в Гюмри

Военнослужащий 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере Армении в субботу был найден убитым, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

В Генпрокуратуре республики "Интерфаксу" сообщили, что 21-летний военнослужащий Дмитрий Ялпаев обнаружен с колото-резаными ранениями в области шеи у городского магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина. Проводится следствие", - отметили в генпрокуратуре.

Позднее пресс-служба Южного военного округа распространила сообщение о том, что в субботу вечером "недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении". "В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией Гюмри", - говорится в сообщении.

"По факту происшествия командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводится расследование. По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - отметили в пресс-службе.

Между тем источники в правоохранительных органах Армении сообщили "Интерфаксу", что задержанный по подозрению в убийстве российского военнослужащего в Гюмри мужчина страдает психическими заболеваниями.

"Задержанный ранее отмечался неадекватным поведением. Он проходил по ряду уголовных дел, в отношении него составлялись материалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, около двух месяцев тому назад задержанный был демобилизован из армии "из-за психических проблем со здоровьем и был признан негодным для прохождения дальнейшей службы".

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