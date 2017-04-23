Боевики 46 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО, один украинский военнослужащий погиб – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 46 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате которых погиб один украинский военнослужащий и 3 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинских защитников", – говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук.

Наибольшее количество вооруженных провокаций боевиков было зафиксировано на донецком направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов открывался огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцево, Песков и Каменки били из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП применялось в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты "Бутовка" действовали снайперы. На приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм боевики накрывали защитников Широкино и Марьинкы. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливались позиции морских пехотинцев возле Водяного. Пулеметы больших калибров применялись в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово - стрелковое оружие.

На луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм боевики вели огонь по позициям возле Екатериновки. Из стрелкового оружия били по опорным пунктам украинских военных вблизи Станицы Луганской и Валуйского.