События

05:05 23.04.2017

На взятке в $2 тыс. задержан следователь Нацполиции Львовщины

Прокуратурой Львовской области совместно с работниками Управления службы безопасности на взятке в $2 тыс. задержан следователь одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции области, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокуратурой Львовской области совместно с работниками УСБ во Львовской области задержан следователь одного из районных отделов полиции ГУ ЧП, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере $2 тыс. у ранее судимого гражданина за не привлечение его к уголовной ответственности за кражу", – написала Л.Сарган на своей странице в Фейсбук в субботу.

В настоящее время следователями прокуратуры указанному работнику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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