Саперы ВСУ получили сертификаты НАТО от канадских инструкторов

В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Каменец-Подольском Хмельницкой области состоялся очередной выпуск украинских военных саперов, которые прошли подготовку по стандартам НАТО, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Каменец-Подольском состоялся очередной выпуск украинских военных саперов, которые под руководством канадских инструкторов прошли курс обучения помощника оператора по обезвреживанию самодельных взрывных устройств", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Заместитель начальника Центра по морально-психологического обеспечения подполковник Богдан Беркута поздравил украинских военнослужащих, отметив высокий профессионализм канадских инструкторов и важность их миссии для ВСУ.

"Во время занятий, обмениваясь боевым опытом с канадскими коллегами, саперы Центра разминирования сводят к минимуму риск нештатных ситуаций при выполнении боевых задач", отметил он.

Также высокий уровень мотивации украинских саперов отметил заместитель командира группы инструкторов ВС Канады в Украине лейтенант Мэтью Мерфи. Кроме того, он поблагодарил командование Центра за всестороннюю поддержку и гостеприимство.

Всего за два года тренировочной миссии в Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ в Каменец-Подольском 217 украинских военных прошли курс подготовки по обнаружению и уничтожению (обезвреживанию) самодельных взрывных устройств по стандартам НАТО.