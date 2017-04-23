События

02:21 23.04.2017

На КПВВ Новотроицкое правоохранители задержали бывшего сотрудника "исправительной колонии ДНР"

При пересечении линии разграничения в контрольно-пропускном пункте Новотроицкое правоохранителями был задержан житель Докучаевска ранее работавший в исправительной колонии т. н. "ДНР", сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

"Мужчина пытался проехать из оккупированного Докучаевска к родственникам в поселок Николаевку Волновахского района. Во время проверки полицейские установили, что в 2014 году он занимал должность инспектора надзора и безопасности 120 исправительной колонии "ДНР", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Правоохранители установили, что задержанный присоединился к террористам в декабре 2014г. – 3 месяца отработал младшим инспектором надзора и безопасности в 120-й колонии п.Еленовке. Из-за низкой зарплаты он уволился и уехал в РФ где некоторое время работал на стройке, а затем вернулся домой – в оккупированный боевиками город

Накануне поминальных дней бывший участник НВФ "ДНР" вместе с семьей уехал к родственникам в Николаевку Волновахского района, где на пропускном пункте его остановили сотрудники полиции.

Следственным отделом открыто уголовное производство - по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают активно выявлять участников незаконных вооруженных формирований. С начала года правоохранителями Донецкой области разоблачены 100 боевиков, из них задержаны - 83, еще 17 объявлены в розыск.

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