В Краматорске 7-летний мальчик возле школы нашел коробку с гранатами – правоохранители

На территории школы в Краматорске Донетчины 7-ми летним мальчиком была обнаружена коробка с гранами, у которых были выкручены запалы, сообщили в Краматорском отделе Нацполиции Донецкой области.

"Сегодня в 19.15 в колл-центр "102" поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты. К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказала о находке матери", - говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

На обращение женщины на место происшествия прибыли правоохранители которые оцепили территорию.

По предварительной информации правоохранителей, в обнаруженной коробке находится 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боевых боеприпасов выкручены запалы, которые находились в коробке с гранатами.

На месте происшествия работают взрывотехники.