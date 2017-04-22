События

21:51 22.04.2017

Пожар на одесском рынке "Северный" ликвидирован – СМИ

Пожар на рынке "Северный" в Суворовском районе Одессы ликвидирован, пострадавших нет, сообщили на "112 Украина".

"Пожар в Одессе на Северном рынке ликвидирован, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении на сайте "112 Украина" в субботу вечером со ссылкой на заявление спикера Главного управления Госслужбы в Одесской области Андрея Мельника.

В тушении пожара, который охватил 700 кв. м торговых павильонов, принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники и 60 человек личного состава.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причину возгорания.

Как сообщалось, пожар возник около 18.00 субботы и охватил торговые павильоны на общей площади около 400 кв. м

ВАЖНОЕ

Суд арестовал фигуранта махинаций с нефтепродуктами Одесского НПЗ с правом залога в 15 млн грн

Боевики в зоне АТО субботу 25 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен

Суд отпустил на поруки второго фигуранта в "деле Мартыненко" Перелому

Мартыненко по решению суда должен сдать документы, дающие право выезда из Украины

Суд отказал в аресте Мартыненко, отпустив его на поруки нардепов

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотни населенных пунктов в Молдове остаются без электроснабжения после снегопада

Гарантии безопасности для восстановления электроснабжения Авдеевки будут предоставлены не ранее понедельника – СЦКК

В Одессе горит рынок "Северный", огонь охватил около 400 кв. м

Климкин посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе Грузии

Подача электроэнергии на ДФС восстановлена, Авдеевка остается обесточенной – МинВОТ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Куклы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА