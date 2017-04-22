Пожар на одесском рынке "Северный" ликвидирован – СМИ

Пожар на рынке "Северный" в Суворовском районе Одессы ликвидирован, пострадавших нет, сообщили на "112 Украина".

"Пожар в Одессе на Северном рынке ликвидирован, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении на сайте "112 Украина" в субботу вечером со ссылкой на заявление спикера Главного управления Госслужбы в Одесской области Андрея Мельника.

В тушении пожара, который охватил 700 кв. м торговых павильонов, принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники и 60 человек личного состава.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причину возгорания.

Как сообщалось, пожар возник около 18.00 субботы и охватил торговые павильоны на общей площади около 400 кв. м