Сотни населенных пунктов в Молдове остаются без электроснабжения после снегопада

После обильного снегопада и сильного ветра в Молдове заблокированными остаются подъездные пути к 30 селам, а около 400 населенных пунктов не имеют электричества.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, об этом шла речь в субботу на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Нужно понимать, что значит, когда населённый пункт обесточен. У некоторых не работают газовые котлы. Мы должны сделать всё возможное, чтобы подключить села к электроэнергии. Будьте очень внимательны, чтобы ни одна просьба не осталась без внимания", - заявил премьер-министр Павел Филип.

На заседании отмечалось, что все национальные трассы расчищены и открыты для транспорта. Заблокированными остаются около 30 населённых пунктов в Кантемирском, Кагульском и Кэушанском районах на юге республики. Во все населённые пункты была восстановлена подача газа.

Остаются закрытыми три контрольно-пропускных пункта на границе Молдовы с Украиной.

"Закрыт участок дороги, ведущий к таможне с Украиной, возле села Украинка. Там высота снежного покрова превышает метр. Скорее всего, завтра сможем открыть и эту дорогу", - заявил заместитель министра транспорта Виталий Рапча.

Подсчитывает ущерб и министерство сельского хозяйства.

"Угроза повреждения урожая сохраняется. Во вторник проведём заседание и обсудим поставку оборудования для защиты урожая. Мы понимаем, что после такой стихии, риск появления заболеваний и вирусов очень велик", - сказал замминистра сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

Начальник Службы чрезвычайных ситуации и гражданской защиты МВД Молдовы Михаил Гарабаджиу отметил, что за две сутки спасатели вызволили из сугробов более тысячи человек".

"В том числе оказали помощь коллегам службы скорой помощи, доставили в больницы трех беременных женщин", - сказал М.Гарабаджиу.

На заседании отмечалось, что после обильного снегопада возросла угроза наводнений.

"В центральной части Молдовы за сутки выпало больше 60 см. снега. Уже сегодня температуры была около +8, а в понедельник ожидается +17. Снег начал резко таять. Вдоль рек упали сотни деревьев, и если они не будут убраны, движение воды, объем которой значительно увеличился, будет затруднено еще больше, и в результате есть риск наводнений в центральных районах. Владельцам водоемов предлагается обеспечить, в случае необходимости, контролируемый сброс воды, чтобы избежать разрыва дамб и наводнений" - сказал министр окружающей среды Валерий Мунтяну.

В Кишиневе в субботу целый день убирают деревья и ветки с проезжей части. Согласно сообщению мэрии, все улицы расчищены от деревьев, которые создавали помехи движению транспорта. В субботу спилено более 500 поврежденных деревьев. Всего, в Кишиневе упало более пяти тысяч деревьев, которые не выдержали нагрузки в результате выпавшего мокрого снега. Только во второй половине дня в субботу удалось восстановить движение общественного транспорта, за исключением нескольких троллейбусных маршрутов. Работу возобновили все автовокзалы, с утра работает в нормальном режиме и международный аэропорт Кишинева.

Премьер-министр Павел Филип заявил, что ситуация остается напряженной, поэтому Оперативный штаб продолжит работу.