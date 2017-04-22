Суд арестовал фигуранта махинаций с нефтепродуктами Одесского НПЗ с правом залога в 15 млн грн

Приморский районный суд г. Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами на Одесском нефтеперерабатывающем заводе с правом залога в 15 млн грн, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области Приморским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами. Кроме того, судом определен размер залога в 15 млн грн", – написала Л.Сарган на своей странице в Фейсбук в субботу.

Она напомнила, что в пятницу на основании определения суда в г.Борисполе сотрудниками прокуратуры Одесской области совместно с работниками ГО БКОП Управления СБУ в Одесской области задержали одного из бывших заместителей Генерального директора ОАО "Одесский НПЗ".

По данным следствия, указанный фигурант схемы отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через завод.

Под руководством задержанного на Одесском НПЗбыл оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовались через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты таможенных платежей.

В результате незаконных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области.