Климкин посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе Грузии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках официального визита в Грузии посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе.

Как сообщает в субботу пресс-служба МИД Украины, 22 апреля П.Климкин провел встречу с грузинским министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари и государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеваном Цихелашвили, в ходе которой собеседники обменялись опытом и определили направления развития дальнейшего сотрудничества.

Также глава МИД Украины встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

"Глава внешнеполитического ведомства Украины возложил цветы к Монументу Героев (г.Тбилиси) и посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе в районе поселка Хурвалети Горийского муниципалитета", - сказано в сообщении.