Боевики в зоне АТО субботу 25 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен

Боевики в зоне проведения антитеррористической операции в субботу по состоянию на 18.00 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в штабе АТО.

"С начала суток враг 25 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в субботу вечером.

Военные отмечают, что эпицентром огневого противостояния в субботу было донецкое направление. Так, из 82-мм минометов и из вооружения БМП боевики вели огонь по украинским позициям возле Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливались защитники Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцевого и Песков боевики обстреливали из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении, из минометов калибра 82-мм боевики били по украинским морским пехотинцам вблизи Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров велся огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

На луганском направлении, из стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты в районе Валуйского.