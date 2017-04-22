Досудебное расследование в "деле Мартыненко" может быть продлено, допускают в САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив допускает, что досудебное расследование в уголовном производстве о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого подозреваются бывший народный депутат Николай Мартыненко и первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома может быть продлено.

Как сообщил Р.Симкив журналистам после заседания Соломенского районного суда г.Киева в субботу, двое подозреваемых в этом уголовном производстве являются гражданами Австрии (должностные лица компании STEUERMANN), поэтому проведение следственных действий с ними предусматривает особый порядок.

"Вручение процессуальных документов, проведение следственных действий с ними предусматривает особый порядок, а именно должны быть направлены соответствующие международно-правовые запросы. Как они будут исполняться австрийской стороной, мы также не можем предусмотреть, поэтому я допускаю возможность продления досудебного расследования в этом уголовном производстве", - сказал прокурор.

Р.Симкив также отметил, что еще один фигурант данного дела - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") Руслан Журило уже имеет меру пресечения, избранную для него в другом уголовном производстве, а именно за него был внесен залог и на него был надет электронный браслет.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и первого замепредправления НАК "Нафтогаз Украины" С.Перелому по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

22 апреля Соломенский районный суд г.Киева отпустил бывшего депутата Н.Мартыненко и первого замепредправления НАК "Нафтогаз Украины" С.Перелому под личное поручительство народных депутатов. Подозреваемым запрещено покидать г.Киев без разрешения детективов, прокурора или суда, а также сообщать правоохранительным органам об изменении места проживания или работы.

Также суд обязал Н.Мартыненко и С.Перелому воздержаться от какого-либо общения друг с другом, Р.Журило и рядом других лиц.

Сторона обвинения уже заявила, что намерена оспорить избранные Н.Мартыненко и С.Переломе меру пресечения в апелляционном порядке.