События

18:23 22.04.2017

На Северном вокзале Парижа задержали человека с ножом

Паника возникла в субботу на Северном вокзале Парижа после того, как на его территории был задержан мужчина с ножом, свидетелями чего стало большое количество людей, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

Никто не пострадал. По данным телеканала, этот человек был задержан, когда приблизился с ножом в руке к полицейскому патрулю. При задержании он не оказал сопротивления и объяснил, что носил нож для самообороны.

Источник в полиции сообщил телеканалу, что задержанный никому не угрожал.

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