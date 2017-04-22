На Северном вокзале Парижа задержали человека с ножом

Паника возникла в субботу на Северном вокзале Парижа после того, как на его территории был задержан мужчина с ножом, свидетелями чего стало большое количество людей, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

Никто не пострадал. По данным телеканала, этот человек был задержан, когда приблизился с ножом в руке к полицейскому патрулю. При задержании он не оказал сопротивления и объяснил, что носил нож для самообороны.

Источник в полиции сообщил телеканалу, что задержанный никому не угрожал.