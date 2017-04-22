В Бахмуте полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу противника

В Бахмуте правоохранителями задержаны два местных жителя – боевики незаконного вооруженного формирования, которых курировали из т. н. "ДНР". По месту жительства одного из задержанных изъят схрон с оружием и боеприпасами, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Сотрудники уголовного розыска областного управления и Бахмутского отдела полиции задержали двух боевиков, действовавших под руководством "полковника вооруженных сил ДНР". По месту жительства одного из них, в селе Ивановское (Красное) Бахмутского района, из тайника изъято оружие и боеприпасы - 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3,4 тыс. патронов и военную амуницию", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

По словам начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Донецкой области Артема Кисько, в ходе оперативных мероприятий оперативники главка совместно с местными правоохранителями разоблачили жителей Бахмута, 1984 и 1986 годов рождения, которые входили в незаконные вооруженные формирования "ДНР".

Правоохранителями установлено, что с апреля по июнь 2014 они под руководством жителя Бахмута, который сейчас является "начальником артиллерии 1 армейского корпуса ДНР", совершали на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили.

Согласно полученной правоохранителями информации, "куратор" наемников с позывным "Отшельник" 1964 г имеет тесные связи с высшим командованием ВС РФ.

В субботу по месту жительства одного из участников НВФ в с.Ивановское (Красное) полицейские обнаружили большой арсенал нелегального оружия.

Оружие было закопано во дворе под хозяйственным строением. Всего - 8 реактивных огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 4 магазина к ним, а также 2 ящика патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм - 3480 штук.

Кроме того, в тайнике находились камуфляжные разгрузки, подсумки и другое. Все было упаковано и готово к использованию.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. С задержанными боевиками работают следователи. Решается вопрос об открытии сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ.

Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки.