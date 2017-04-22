Достаточно ли собранных данных для вынесения обвинительного акта Мартыненко решит суд - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что материалов, собранных против бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко, достаточно для объявления ему о подозрении, а будет ли их достаточно для вынесения обвинительного акта, будет решать суд.

"Я как руководитель САП определил, что достаточно данных (для объявления о подозрении – ИФ.). Будет ли этих данных достаточно для объявления обвинительного акта в рамках суда, покажет следствие", - сказал Н.Холодницкий журналистам возле Соломенского райсуда Киева в субботу.

Он подчеркнул, что сейчас проходит первая стадия уголовного производства относительно лица. "Поэтому мы все должны сделать все – "мы" я имею в виду все: и гражданское общество, и правоохранительные органы - чтобы прокуратура и НАБУ собрали доказательства и направили в суд или не направили, если этих доказательств нет. Тогда это будет называться законным справедливым процессором", - отметил руководитель САП.

Н.Холодницкий также подчеркнул, что позиция прокуратуры относительно меры пресечения Н.Мартыненко неизменна – арест с правом залога в 300 млн грн. По его словам, сумма залога может быть уменьшена по решению суда, но САП не могла просить о мере пресечения в виде ареста без указания альтернативы в виде залога.

Руководитель САП также отверг обвинения стороны защиты Н.Мартыненко и самого бывшего народного депутата о том, что дело против него политически мотивировано. По словам Н.Холодницкого, если судить по коррупционным делам, то все дела – политически мотивированы, так как "коррупция – политическая мотивированная".

В свою очередь прокурор Роман Симкив заявил о собранных доказательствах вины Н.Мартыненко. "Мы вручили ходатайство, которое содержит около 800 страниц доказательств. Это лишь малая часть того, что собрано в уголовном производстве. Я думаю, что господин Мартыненко, как минимум, не объективен, когда говорит о сфальсифицированных или недостаточных доказательствах", - сказал он журналистам в перерыве судебного заседания.

Прокурор отметил, что любое решение суда будет выполняться. "Если оно будет не таким, как мы просим – будем свою позицию отражать в апелляционной жалобе", - подчеркнул он.

В ходе заседания прокурор аргументировал необходимость ареста экс-нардепа тем, что он может влиять на свидетелей. "Основной риск, которым мы обосновываем ходатайство, я считаю, это риск влияния на свидетелей, на суд", - сказал Р.Симкив в ходе заседания.